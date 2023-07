Strasburgo | UFFICIALE | rinnova il 36enne Gameiro

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Dopo ben 8 anni in Spagna con le maglie di Siviglia, Atletico Madrid e Valencia, Kevinè tornato in patria nel 2021, firmando...

UFFICIALE: Gameiro resta allo Strasburgo: a 36 anni la punta rinnova per un'altra stagione TUTTO mercato WEB

Sotto accusa per le maniere forti contro i manifestanti, in molti scioperano e si danno malati. Il capo: "Per loro niente carcere" ...In attesa di annunciare Jérémie Boga, il Nizza ha ufficializzato in questi minuti un altro nuovo acquisto: si tratta di Morgan Sanson, centrocampista.