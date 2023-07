Strage di Erba | la Procura generale di Milano invia a Brescia l’istanza di revisione del processo

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ladiha trasmessa alla Corte d’Appello didifirmata dal sostituto pg Cuno Tarfusser della sentenza di condanna all’ergastolo, a carico di Olindo Romano e Rosa Bazzi (nella foto), sulladi. Latricedi, Francesca Nanni, ha tuttavia allegato alun parere negativo in cui sostiene chesia inammissibile e non fondata nel merito. Toccherà, dunque, ai giudicini esprimersi sulla possibile riapertura del caso. Nelle settimane scorse, come ricostruisce l’agenzia Agi, si erano registrati momenti di alta tensione tra il sostituto pg Tarfusser e la ...

La Procura generale di Milano ha trasmesso oggi alla Corte d'appello di Brescia l'atto con cui il sostituto pg Cuno Tarfusser ha proposto la revisione del processo per ladiDalladia quella di Secondigliano, ecco gli episodi più eclatanti successi in Italia in tempi recenti LADI" Il caso più eclatante riguarda ladi: è l'11 ...... i giornalisti Felice Manti ed Edoardo Montolli chiariscono un punto fondamentale sulladi. L'11 dicembre 2006 in un condominio della cittadina nel Comasco furono uccisi Raffaella ...

Strage di Erba, Pg invia a Brescia atto di revisione del processo con parere contrario TGCOM

MILANO. La Procura generale di Milano ha trasmesso oggi alla Corte d'appello di Brescia l'atto con cui il sostituto pg Cuno Tarfusser ha proposto la revisione del processo per la strage di Erba. La Pr ...La Procura generale di Milano ha trasmesso alla Corte d'appello di Brescia l'atto con cui il sostituto pg Cuno Tarfusser ha proposto la revisione del processo per la strage di Erba. La Procuratrice ge ...