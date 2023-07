Strage di Erba | la procura generale di Milano invia a Brescia la richiesta di revisione del caso ma con parere negativo | “Non ci sono nuove prove”

La procura generale di Milano oggi ha trasmesso alla corte d'Appello di Brescia la richiesta di revisione del processo per ladifirmata dal pg Cuno Tarfusser, per cui stanno scontando la pena definitiva all'ergastolo i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi. La procuratrice generale Francesca Nanni, tuttavia, ha ...Eppure la Procura generale di Milano ha trasmesso oggi alla Corte d'appello di Brescia l'atto con cui il sostituto pg Cuno Tarfusser ha proposto di riaprire il processo per ladi...🔊 Ascolta l'articolo Dibattito sulla richiesta di revisione del processo per ladiLa Procura Generale di Milano ha inoltrato alla Corte d'Appello di Brescia una richiesta di revisione del processo per ladi, che ha portato alla condanna all'ergastolo dei ...

Strage di Erba, Pg invia a Brescia atto di revisione del processo con parere contrario TGCOM

Trasmessa alla Corte di appello di Brescia, ma con parere contrario. Dalla Procura generale di Milano è stata inviata l’istanza di revisione della sentenza di condanna di Olindo Romano e Rosa Bazzi pu ...Nuovo capitolo sulla vicenda giudiziaria della strage di Erba. La Procura generale di Milano ha trasmesso oggi alla Corte d'appello di Brescia l'atto con cui il sostituto pg ...