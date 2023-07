Strage di animali sul set Lo Hobbit | cos’è successo durante le riprese?

Le balene pilota sonomolto sociali e spesso mantengono un legame molto stretto per tutta la vita. Alcuni dei peggiori spiaggiamenti di massa in Australia hanno coinvolto balene pilota: 230 ...... che spesso ha assunto i toni di una vera e propria. I lettori hanno comunque giudicato il ...all'acquisto sui migliori gadget del momento Il nuovo numero di Wired in edicola parla di, ...Era più che ovvio che lafosse dovuta all'impianto di questa rete nelle aree urbane. In ... le quali trovano nutrimento e difendono l'arbusto dagli altri insetti eerbivori. L'...

Australia, strage di balene: più di 50 balene pilota muoiono in un “terribile” spiaggiamento RaiNews

Prima di arenarsi, Il branco, strettamente raggruppato, è stato avvistato a circa cento metri dalla costa. Un comportamento insolito segno di stress o malattia all'interno del gruppo, dicono gli esper ...“Ricordando che 2 milioni e 650mila euro sono stati stabiliti a bilancio 2022 per gli animali della fauna selvatica sequestrati. La manovra del 2021 destinava agli stessi 3 milioni di euro. Allora non ...