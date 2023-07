Stop a piogge e temporali | sulla Bergamasca torna il sole fino a domenica

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Si allontana velocemente il sistema frontale che ha portato gli eccezionali fenomeni temporaleschi nella giornata di martedì 25 luglio. Si assiste quindi ad un generale miglioramento del tempo, con ventilazione inizialmente settentrionale e riduzione dell’umidità, garanzia di giornate prevalentementeggiate per il resto della settimana su buona parte della Lombardia. Le temperature, dopo il calo delle ultime ore, si manterranno stazionarie e gradevoli per tutti i prossimi giorni, con valori massimi intorno ai 28/30 gradi in Valpadana. Le previsioni a cura di Marco Tarantola del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 26 luglio 2023 Tempo Previsto: al mattino sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione, qualche nuvola residua nelle prime ore sul Mantovano. Nel pomeriggio solo qualche annuvolamento sui rilievi orientali, prevalenza di bel tempo altrove. In serata ...

