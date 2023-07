(Di mercoledì 26 luglio 2023) Confermati gli obiettivi per il 2023. L’accordo con il governo sull'aumento della produzione nel nostro paese «entro le prossime settimane»

... nel primo semestreha registrato ricavi netti pari a 98,4 miliardi di euro, in crescita del 12% rispetto al primo semestre 2022, grazie soprattutto all'aumento delle consegne. L'...... ha voluto con i presidenti delle Regioni italiane che ospitano gli stabilimenti. In ...Ministro Urso e il governo Meloni stanno portando avanti è indubbiamente molto importante e molto...Andamento Piazza Affari FTSE Mib Benee Unicredit dopo conti migliori delle atteseha chiuso il primo semestre 2023 con unnetto di 10,9 miliardi di euro, in crescita del ...

Stellantis, utile +37%. Tavares: «Temo l'invasione cinese, non Tesla» Il Sole 24 ORE

questo rivoluzionario sistema di batterie potrebbe rappresentare un passo cruciale nell’impegno di Stellantis nel fornire tecnologie utili, avanzate e facili da utilizzare per tutti gli utenti.Micromobilità condivisa: Dott cresce ancora nel primo semestre del 2023 Micromobilità condivisa: da novità a necessità Nei primi 6 mesi del 2023, Dott si conferma… Leggi ...