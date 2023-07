Stellantis | Tavares ' Accordo con governo entro poche settimane'

Parole dure quest'oggi contro Euro 7 da parte del numero uno dil'amministratore delegato Carlosche ha chiesto al governo italiano di intervenire per scongiurare l'arrivo della nuova normativa che avrebbe effetti nefasti tra cui quelli di ...Facebook Twitter Whatsapp Pinterest Linkedin Telegram Flipboard Guarda i commenti (60) Mercato NAFTA Ultimi articoli in:News Euro 7 potrebbe uccidere Fiat Pandalancia l'allarmecresce nel primo semestre.: "Risultati record" Teodoro Chiarelli 26 Luglio 2023 Detto questo il manager portoghese sfodera un moto d'orgoglio. E sfida apertamente la creatura di ...

Stellantis, l'utile netto nel semestre cresce del 37%. Auto elettriche +24% Il Sole 24 ORE

«Non ho molto da dire all’Unione Europea, ho detto molto negli anni scorsi e non sono stato ascoltato. Ma ora, con le prime auto cinesi in vendita, il dogmatismo si scontra con ...Al tavolo ministeriale per Stellantis il turno delle Regioni. Il presidente Cirio: "Si produca di più a Mirafiori" ...