(Di mercoledì 26 luglio 2023)ha chiuso il primo semestre con una crescita aper tutti i principali indicatori del conto economico: i, l'utile operativo e i profitti hanno così raggiunto nuovi livelli record nei tre anni di vita del gruppo nato dalla fusione tra Fiat Chrysler e PSA. I dati economici. In particolare, il fatturato è risultato in crescita del 12% a 98,4 miliardi grazie a un aumento delle consegne di veicoli del 10% a 3,327 milioni (le vendite di veicoli a batteria e a basse emissioni sono aumentate, rispettivamente del 24% a 169 mila unità e del 28% a 315 mila unità), mentre l'utile operativo rettificato, ossia depurato dalle componenti straordinarie, è salito dell'11% a 14,1 miliardi, spingendo il margine al 14,4%, sostanzialmente stabile rispetto al 14,5% del primo semestre del 2022 nonostante fattori ...

, boom degli utili a 10,9 mld. Tavares: 'Focus sul piano green Dare Forward 2030' Risultati in forte crescita nel primo semestre 2023 perche registranetti pari a 98,4 miliardi di euro, in crescita del 12% rispetto al primo semestre 2022, per effetto soprattutto alle maggiori consegne, un risultato operativo ...Risultati in forte crescita pernel primo semestre dell'anno. Inetti, 98,4 miliardi di euro, sono cresciuti del 12% rispetto allo stesso periodo del 2022, grazie soprattutto alle maggiori consegne. L'utile netto è ...ha chiuso il primo semestre con una crescita a doppia cifra per tutti i principali indicatori del conto economico: i, l'utile operativo e i profitti hanno così raggiunto nuovi ...

Stellantis, ricavi e utili semestrali crescono a doppia cifra - Quattroruote.it Quattroruote

Torino, 26 lug. - (Adnkronos) - Primo semestre 2023 più che positivo per Maserati che registra ricavi netti per 1,3 mld e un risultato operativo di 121 mln con il margine al 9,2% per effetto, principa ...In evidenza anche Banco Bpm (+3,2%) e Bper (+3,2%) mentre perdono terreno Amplifon (-2,8%) e Moncler (-2,1%). Anche Stellantis (+1,2%) ha diffuso conti migliori delle aspettative e il Ceo Tavares ha ...