Stellantis | Cirio | bene incontro con Urso | cambiato metodo

Lo ha riferito il presidente della Regione Piemonte, Alberto, al termine dell'incontro con il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in vista dell'accordo con."Oggi ...... oltre al Presidente del MAUTO Benedetto Camerana , intervengono Alberto, Presidente Regione ... Architetto e Scenografo, Cino Zucchi , Architetto, Roberto Giolito , Head of Heritage, ...... Presidente Museo Nazionale dell'Automobile Alberto, Presidente Regione Piemonte Michela ... Architetto e Scenografo Cino Zucchi, Architetto Roberto Giolito, Head of HeritageDavide ...

Stellantis, Cirio al tavolo del Mimit: "Più produzione a Mirafiori" RaiNews

"Oggi in Piemonte si producono 100.000 auto, abbiamo un impianto sottoutilizzato. Abbiamo la necessità che in Italia, non solo per il Piemonte, venga ...È in corso un nuovo incontro del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, con i presidenti e rappresentati delle Regioni italiane sede degli stabilimenti Stellantis (Basilicata, Piemon ...