Stella Rossa - Fiorentina 5 - 0 | la diretta della partita

Precampionato, dopo i match al Viola Park la squadra di Vincenzo Italiano in Serbia per una nuova amichevoleStasera alle ore 20 allo Stadio Rajko Mitic - Marakàna di Belgrado la Fiorentina sfida la. Un test di livello superiore che permetterà ad Italiano di testare il livello di condizione ...

Stella Rossa-Fiorentina 5-0 all'intervallo. Segui la DIRETTA TESTUALE su Fiorentinanews.com fiorentinanews.com

46' - Italiano prova a cambiare qualcosa dopo un primo tempo imbarazzante della formazione viola. Sei cambi per la Fiorentina: dentro Cerofolini, Milenkovic, Parisi, Arthur, Kouamè ...45' - Finisce un clamoroso primo tempo al Marakana. La Stella Rossa dopo appena quarantacinque minuti di gioco si trova già in vantaggio per 5-0. Con la formazione serba che ...