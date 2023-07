Stella Bruno | ' Al lavoro per riportare la F1 sulla Rai'

La Rai punta a riportare alcuni gran premi di Formula 1 sui propri canali , pur senza andare a competere direttamente con Sky. Ad annunciarlo è, storico volto di Rai Sport. In un tweet, laha annunciato la propria promozione a vicedirettore di Rai Sport con delega ai motori, annunciando la propria intenzione di lavorare ...Dal compianto Mario Poltronieri a Gianfranco Mazzoni passando per Andrea De Adamich , dal mitico Ezio Zermiani a Claudia Peroni dai box passando per il poliglotta Ettore Giovannelli e. ...Così questa mattina la giornalista, presenza fissa nel paddock del Circus nel lungo periodo nel quale la massima formula automobilistica era trasmessa in chiaro dalla Rai in Italia, sul ...

