STATS – Lecce | sostituire Hjulmand è complicato | Corvino punta Ramadani

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ilsta cercandoper il centrocampo anche senon è semplice Come ogni estate, Pantaleoè infaticabile e sta lavorando affinché ilpossa presentarsi ai nastri di partenza adeguatamente preparato. L’operazione sulla quale si sta concentrando è relativa al centrocampo, segnatamente a Yibar, 27 anni, 1 gol nel campionato scozzese dove gioca nell’Aberdeen. Ecco come racconta La Gazzetta dello Sport che cosa sta succedendo e la ragione di questa mossa: «Si lavora sempre in silenzio, ma al responsabile dell’area tecnica il calciatore interessa eccome. E bisogna tener d’occhio una situazione: gioca sostanzialmente nello stesso ruolo di Mortenche è destinato a spiccare il volo verso una big. ...

Salvatosi con Marco Baroni, il Lecce adesso si affida a Roberto D'Aversa per riuscire a proseguire nei modi giusti il lavoro intrapreso nell'ultima stagione. Il nuovo tecnico si è presentato ieri ...