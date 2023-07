Sport in tv oggi mercoledì 26 luglio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di mercoledì 26 luglio 2023)26ci aspetta una giornata ricca di. L’Italia affronterà l’Olanda nella semifinale dei Mondiali di pallanuoto e a Fukuoka proseguiranno i Mondiali di nuoto. A Milano continueranno i Mondiali di scherma, mentre in Australia e Nuova Zelanda avanzano i Mondiali di calcio femminile. Da non perdere i tornei di tennis della settimana con tanti italiani in campo, la tappa del Tour de France femminile, la conclusione dei Mondiali di softball e le tante amichevoli di calcio. Di seguito il calendario, ildettagliato, tutti glidegliivi in26, il relativo palinsesto tv e ...

si è disputato un solo match di main draw, quello che ha visto il successo di Fausto Tabacco, terza testa di serie, che ha battuto 63 36 64 l'elvetico Nicolas Parizzia, mentre si è disputato il ...Il mercato mondiale continua a essere caratterizzato dall'affare Mbappé. Il giocatore, non convocato dal Psg per la tournée in Giappone, vuole solo il Real Madrid , e neanche la folle offerta di 700 ...Entrambi i calciatori non hanno preso parte alla doppia seduta died in serata è stata resa nota ufficialmente la motivazione. Non è ancora chiaro quale futuro potrebbe prospettarsi: è probabile ...

Calciomercato, tutte le news del 25 luglio Sky Sport

Break Dance Il Comitato Olimpico Internazionale ha approvato il percorso di qualificazione della breaking per Parigi 2024, unico nuovo sport dell'edizione. Saranno in programma due eventi, uno ...Il Comune di Modena aderisce alla Carta etica dello sport della Regione Emilia-Romagna, per promuovere la lealtà, l'onestà e la solidarietà nello sport, evitando comportamenti dannosi. Premialità nei ...