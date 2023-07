Spighe Verdi | Gaeta conquista il riconoscimento per il 7° anno consecutivo

(Di mercoledì 26 luglio 2023)è un Comune “2023”. Il, conferito dalla FEE Italia – Foundation for Environmental Education, in collaborazione con Confagricoltura, viene attribuito alle località italiane che promuovono e favoriscono uno sviluppo rurale sostenibile e la tutela dell’ambiente, attraverso un sistema di certificazione collaudato con il programma “Bandiera Blu”. Le2023 sono state assegnate a 72 città appartenenti a 14 regioni: Piemonte, Toscana, Marche, Calabria, Puglia, Umbria, Campania, Veneto, Liguria, Abruzzo, Lombardia, Emilia-Romagna, Basilicata; i comuni virtuosi nel Lazio sono:, per il settimo; Pontinia, Rivodutri, Sabaudia e Canale Monterano. L’iter ...

Sono 7 i comuni dell'Umbria cui sono stati riconosciute le '', sono: Deruta, Montefalco, Norcia, Scheggino, Todi, Acquasparta e Montecastrilli. Le '' rappresentano per i comuni rurali ciò che le bandiere blu sono per le località marine.Tra gli indicatori, la presenza di produzioni agricole tipiche, la sostenibilità e l'innovazione in agricoltura che ha un ruolo prioritario nel programma '' (UNWEB) Arriva a 7 il numero ...Con 12 new entry salgono a 72, dai 63 dello scorso anno, i comuni rurali che hanno ricevuto le, i riconoscimenti al mondo green, come per le località turistiche balneari con le bandiere blu. Tre i Comuni non confermati, Pietramontecorvino e Ginosa in Puglia, Senigallia nelle Marche.

Acquasparta e Montecatrilli si aggiungono a Deruta, Montefalco, Norcia, Scheggino e Todi come comuni rurali riconosciuti dal programma nazionale Spighe Verdi della Foundation for Environmental Educati ...Sono nove le località rurali delle Toscana vincitrici delle Spighe verdi 2023, il riconoscimento assegnato ogni anno dal programma nazionale della Fee - Foundation for Environmental Education (organiz ...