Spiaggia di Cala Luna a numero chiuso | è scontro tra sindaci di due paesi che si contendono il gioiello

Il numero chiuso nelladiLuna, annunciato dalla sindaca di Dorgali Angela Testone e che prevede massimo 600 presenze, provoca più di una polemica. Dopo gli operatori turistici e i trasportatori marittimi di ...Proseguendo verso sud per circa 7 km si trova ladiSinzias , per avere accesso alla quale bisogna percorrere a piedi un sentiero scavato fra gli eucalipti. Simile aRei, sia per l'...... LI) 2.028delle Cannelle (Isola del Gigilio, GR) 1.594del Forno (Portoferraio, Isola d'Elba, LI) 1.228Seregola (Rio, Isola d'Elba, LI) 1.110di Seccione (...

La spiaggia di Cala Luna dall'1 agosto sarà a numero chiuso Agenzia ANSA

Il numero chiuso nella spiaggia di Cala Luna, annunciato dalla sindaca di Dorgali Angela Testone e che prevede massimo 600 presenze, provoca più di una polemica. (ANSA) ...Un gruppo di vacanzieri arrivati a bordo di uno yacht ha "allestito" la spiaggia con gazebo e sedie: "Villani" ...