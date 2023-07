Spazio | la futura vita dell’uomo sulla Luna | Asi sigla accordo con PoliMi

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 26 luglio 2023) (Adnkronos) – È un importante passo avanti quello compiuto dall’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e dal Politecnico di Milano che hanno firmato unper l’ambizioso progetto di sviluppo e validazione di una delle tecnologie chiave per abilitare la presenza umana di lunga durata sul nostro satellite naturale. Si tratta di Oracle- Oxygen Retrieval Asset by Carbothermal-reduction inr Environment, un impianto che consente l’estrazione di ossigeno dalla regolitere secondo un processo già studiato e in parte verificato in laboratorio dal gruppo Astra del Politecnico di Milano. L'Asi ricorda che la regolite è l’insieme di rocce frammentate che ricoprono la superficie della. Adesso, sotto la guida di Asi, si intende attuare entro la fine di questo decennio una validazione nell’ambiente operativo di ...