(Di mercoledì 26 luglio 2023) Con la vittoria dello scudettoha detto addio al Napoli, ma ora il tecnico sembra pronto per una nuovaLucianoè pronto a tornare in sella. L’anno sabbatico potrebbe terminare prima del previsto per l’allenatore che è entrato nella storia del Napoli. Il terzo scudetto portato alle pendici del Vesuvio ha inciso il suo nome per sempre nel libro dei ricordi dei tifosi azzurri. Un titolo vinto partendo dalle macerie lasciate da Ancelotti e Gattuso. Due anni senza Champions quando il tecnico di Certaldo è stato chiamato a guidare la truppa partenopea. Lo ha fatto nel miglior modo possibile, prima centrando il terzo posto, quindi arrivando lì dove solo Maradona era riuscito a portare la squadra azzurra.ha allenato per due stagione gli azzurri, ripartendo dal fallimento dell’anno ...

Il Napoli di Garcia ha un baricentro più basso di quello diper fare in modo che gli ... In più Di Lorenzo e anche Anguissa possono optare per la profonditàla linea di fondo, per linee ......del club al tecnico di Certaldo che ha guidato il Napoli alla conquista del terzo Scudetto della sua storia Nonostante le iniziali sensazioni che portavanoun anno sabatico, Luciano...Così come lo è stata per la squadra e per, quella di questa stagione può dirsi anche la ... La scelta di trasmettere la partita di oggi dimostra un avvicinamentoi tifosi che, dal canto ...

Spalletti verso il ritorno in panchina, tutto vero: destinazione surreale Spazio Napoli

Blog Calciomercato.com: Napoli, Lecce, Verona e Frosinone. Queste sono le squadre che hanno deciso di cambiare guida tecnica per la prossima stagione. Poche, se si pensa al vento di ...L'ex allenatore del Napoli potrebbe clamorosamente tornare subito in panchina, c'è l'offerta dall'Arabia per il tecnico toscano ...