Spal | tre club in fila per Prati

Napoli-Spal 1-1, gol di Anguissa. Si rivedono Osimhen e Kvaratskhelia in amichevole Sky Sport

Coinvolgere le persone, far rispettare le regole e mantenere alto l'entusiasmo dentro e fuori dalla sede societaria. Questi, in sintesi, sembrano essere i principali propositi di Corrado Di Taranto, i ...Preparazione stagionale e lavoro sul mercato: le squadre napoletane di Serie C continuano ad operare in vista della prossima annata ...