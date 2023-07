Spagna | la Ayuso Ppe attacca Sanchez | «Per governare svende la nazione ai separatisti»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Un vero rompicapo il dopo-elezioni in. Tanto il Partito Popolare di Alberto Nunez Feijoo quanto quello socialista (Psoe) di Pedrosono lontani da quella “quota 176” che indica la maggioranza assoluta dei seggi parlamentari. Il primo è il vero vincitore del voto di domenica scorsa, ma l’arretramento elettorale del potenziale alleato Vox, guidato da Santiago Abascal, gli impedisce di tagliare il traguardo del governo. È il motivo per cui Feijoo non esclude un ritorno alle urne entro il 2023. Una prospettiva che atterriscee compagni. Non è un caso che parallelamente alle manovre per verificare l’esistenza di margini per la formazione di un nuovo governo, la stampa progressista abbia cominciato a seminare zizzania tra gli avversari. La donna forte del Ppe smentisce di voler sostituire Feijoo Nasce così la voce di ...