Spagna | i Popolari e Vox a caccia del voto di qualche ' responsabile' del Psoe

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Intentano il governo dei responsabili, chissà se sarà come nell'Italia di Berlusconi. Vox non sarà un "ostacolo" per l'investitura del leader del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez ...

Il dubbio di Senaldi Pietro Senaldi ha provato a riportare tutti alla realtà dei fatti: 'Iin Europa, in, hanno stravinto quindici giorni dopo la legge europea. Trump ha perso su ..."E' andato in vacanza, deve essere il momento opportuno come lo è laper le vacanze del premier - ha sottolineato - . In ogni caso Sanchez che va in vacanza è sempre una buona notizia per la ...Dopo che il Partito nazionalista basco (Pnv), ha escluso di negoziare con il Pp, airesta l'opzione che un gruppo di socialisti si astenga per permettere a Feijóo di avere i numeri ...

Elezioni in Spagna, Popolari primi ma senza una maggioranza. Rebus governabilità Sky Tg24

Il ministro ai Rapporti con il Parlamento, Félix Bolaños, ha definito «impossibile» che nel Psoe, partito al quale appartiene, ci possa essere una frattura per appoggiare l'investitura del popolare Al ...Ad accendere un aspro dibattito nello studio di In onda è stata una teoria di sinistra poco credibile. Stando a quanto affermato dagli ospiti ...