Spaccio di droga a Mondragone e Castel Volturno | smantellata organizzazione

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Sono cinque le persone finite in manette anell’ambito della maxi operazione che ha consentito di smantellare una banda formata da cittadini extracomunitari. Nella decorsa notte, in, i carabinieri del reparto territoriale di, con il supporto del comando provinciale di Caserta e degli assetti specialistici S.O.S,

Smantellata una rete di spacciatori extracomunitari che vendevasul litorale di Castel Volturno ad acquirenti della provincia di Caserta e del Basso Lazio. È in corso un'operazione dei Carabinieri del Reparto territoriale di Mondragone che stanno eseguendo ...Figlia di Enzo Tortora, accusato ingiustamente di associazione camorristica edi, la giornalista presenterà in conversazione con Roberta Balestrucci il libro "Testa alta, e avanti" (...Era stato condannato in passato per il reato didi sostanze stupefacenti , a quanto pare in due distinte occasioni. E proprio alla luce di ...accettata proprio a causa dei precedenti per. ...

Spaccio di droga, 56enne libero dopo la condanna CasertaNews

Il 25 luglio 2023, nell’ambito dei servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della Stazione di Messina Gazzi hanno ...Sui panetti di hascisc e cocaina, in tutto quasi 5 quintali per un valore stimato di almeno 3 milioni di euro, ci sono finti loghi di noti marchi della moda, da Louis Vuitton a Dsquared, probabilmente ...