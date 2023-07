Spacciava cocaina a Ponticelli | arrestato un 49enne

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Spaccianel Quartiere di Napoli, lo hanno sorpreso mentre cedeva droga a bordo della sua autodalla sua auto. Il fatto è accaduto il 23 luglio scorso. Gli agenti del Commissariatoe dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico svolgevano un servizio di controllo del territorio e, in via Mario Palermo, hanno notato un’auto con a bordo un uomo. Poco dopo lo ha raggiunto una persona alla qualche ha consegnato un involucro in cambio di denaro. A quel punto sono intervenuti tempestivamente i poliziotti che hanno interrotto l’azione. Di pronta risposta l’uomo nell’auto è partito a tutta velocità nel tentativo di eludere i controllo. Ne è nato un inseguimento terminato in via Al chiaro di luna, dove il fuggitivo ha ...