“Sono incinta” Federica Pellegrini | modo insolito per annunciare la gravidanza | e c’è anche il sesso

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 26 luglio 2023) La notizia più bella alla fine è arrivata: dopo settimane di voci, chiacchiere e smentite ecco un video che non ammette repliche e mette la parola fine sul gossip dell’estate.e Matteo Giunta aspettano il primo figlio. La coppia si era era sposata appena un anno fa nella chiesa di San Zaccaria a Venezia. Molti i volti famosi presenti nella chiesa, una delle più belle della città lagunare, famosa per le opere di Palma il Giovane e Bellini che vicustodite. Tra questi il presidente del Coni Giovanni Malagò. >“Devo dire questa cosa su Giorgia Meloni”. Iva Zanicchi, pesante rivelazione in diretta tv Un amore che dura da cinque anni. “Ormai stiamo insieme da quasi quattro anni, ma il nostro è stato un percorso pieno di emozioni – aveva raccontato in passato – prima solo sportive, solo dopo ...