Sondaggi politici | il divario tra Fdi e Pd è ancora ampio | ecco i nuovi distacchi

(Di mercoledì 26 luglio 2023), la corsa alle elezioni europee deveiniziare ma gli schieramenti sono piuttosto congelati ormai da tempo. Il distacco di Fdi, sempre in cima alle preferenze degli elettori, ...

Sondaggi politici, finisce l'effetto Berlusconi: si ferma l'ascesa di Forza Italia. Si allarga il divario Calenda-Renzi la Repubblica

Dove non arrivano i media, arrivano influencer e celebrità. In Italia il 25% sostiene che queste due categorie abbiano contribuito molto alla rottura dei tabù legati ai disturbi di genere, il 32% ...Sondaggi politici, il distacco di Fdi, sempre in cima alle preferenze degli elettori, continua a essere importante, il Pd di Elly Schlein ha rimontato diversi punti percentuali ma resta ancora a dista ...