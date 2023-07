Sondaggi elettorali Tecné | Fratelli d’Italia scende sotto il 29%

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 26 luglio 2023) La differenza tra chi ha fiducia nel Governo e chi non ne ha è solo dello 0,6% Non sono molti ampie le variazioni nelle intenzioni di voto degli italiani secondo idi. Il dato più significativo è quello relativo a, chela soglia del 29% e cala al 28,8%, a causa della perdita dello 0,2%. In compenso Forza Italia, sempre su livelli altissimi, sale di un decimale e va all’11,1%. Stabile all’8,7% la Lega. Nel centrosinistra il Pd raggranella uno 0,1% e aumenta al 20,2%, guadagna un decimale anche Sinistra Italiana/Verdi, che arriva al 3,3%, mentre +Europa lo perde eal 2,3%. In discesa anche il Movimento 5 Stelle, ora al 15,4%. Nel Terzo Polo Italia Viva, che sale dello ...