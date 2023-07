Sommer titolare poi out Bayern Monaco sconfitto!

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ilin questo pomeriggio ha giocato un’amichevole contro il Manchester City. L’obiettivo di mercato dell’Inter ha giocato, ecco come è andata la partita di Yann. SCONFITTA – PartitoYannha poi giocato solamente 45 minuti nell’amichevole disputata dalcontro il Manchester City. 2-1 il risultato finale per i Campioni d’Europa, che hanno trovato il successo al minuto 86 su gol di Aymeric Laporte. Lo svizzero è in uscita verso l’Inter, la sua presenza in campo non coincide con ciò che sta accadendo sul mercato. Ildeve trovare al più presto un sostituto in porta. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

17 Simone Inzaghi aspetta Yann, che intanto scende in campo col Bayern Monaco. Oggi il portiere svizzero, 35 anni il prossimo 17 dicembre, ha giocatol'amichevole a Tokyo contro il Manchester City . I campioni d'...Dopo gli addii di Onana e Handanovic, i nerazzurri non hanno ancora ilper la prossima stagione e il suo secondo. Il nome preferito resta, per cui si sperava di chiudere in tempi ...... una squadra non può non avere il portieree la sua riserva e brancolare nel buio per l'... Per la porta si continua a parlare dello svizzeroche alla fine arriverà, ma poter disporre ...

Inter, Sommer titolare in Bayern-City: il VIDEO del gol preso ... Calciomercato.com

L'Inter stringe per il portiere in questa sessione di calciomercato: oltre all'obiettivo Sommer, Marotta punta anche al secondo ...Simone Inzaghi aspetta Yann Sommer, che intanto scende in campo col Bayern Monaco. Oggi il portiere svizzero, 35 anni il prossimo 17 dicembre, ha giocato titolare l'amichevole a Tokyo contro il Manche ...