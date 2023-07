Sommer | mossa anti Inter del Bayern Monaco! Dal 1? in amichevole

(Di mercoledì 26 luglio 2023)sarà presente dal primo minuto nell’delMonaco contro il Manchester City. L’osserva PRESENTE ? Yanncompare nell’undici di partenza di Thomas Tuchel nella sfida traMonaco e Manchester City. Il portiere svizzero, in orbita, sarà regolarmente presente al netto dei presunti attriti delle ultime ore. Unache ad oggi non spinge sicuramente il portiere tra le mani dell’. Our team to take on @ManCity #FCBMCI #AudiFCBTour pic.twitter.com/HwYd0KpD5d — FCMunich (@FCEN) July 26, 2023che può rallentare ancora la trattativa.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il ...

Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Germania raccontano di una possibile accelerata dell'operazione Inter,ha scelto i nerazzurri per il suo futuro Yannon ha dubbi, vuole giocare ...1 L' Inter non molla Yannche ha saltato l'allenamento alla vigilia della partenza per la tournée estiva con il Bayern Monaco . Unache non ha cambiato i piani di Thomas Tuchel , che ha regolarmente convocato il ...Il club bavarese, a tal proposito, avrebbe deciso di spiazzare i nerazzurri con unadel tutto inattesa. Come riportato da 'Sky Sport Deutschland', infatti, Yannrientrerà nell'elenco dei ...

Dybala, l’Inter chiama gli agenti dell’argentino: la mossa per l’attacco Corriere della Sera

Dall’attacco alla porta: dopo la rottura con Lukaku i nerazzurri hanno sondato Dybala. Inzaghi ancora senza un numero uno: l’assist può arrivare dalla Juventus ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...