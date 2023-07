Sommer | l’Inter si dà un limite per chiudere | il programma ? Sky

(Di mercoledì 26 luglio 2023)è l’obiettivo delper la porta in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro si dà una livello temporale: ecco il. 48 ORE ?sta riflettendo sulle operazioni di mercato da mettere a segno. Il portiere, in questo senso, è deciso perché il club nerazzurro vuole Yann. Il club si aspetta dinelle prossime 48 ore, come riferito da Sky Sport. Non ha chiuso fin qui, pagando la clausola rescissoria, per cercare di pagare qualcosa in meno di 6 milioni di euro. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

BAYERN,'OPZIONE SZCZESNY: LA POSIZIONE DELLA JUVE'ASSIST PER- Szczesny in Baviera, infatti, darebbe il via libera (finalmente) all'operazione tra. In Viale della ...Gigio Donnarumma in nazionale (LaPresse) " Calciomercato.itPerchéè a caccia di Yann, portiere svizzero in forza al Bayern Monaco. E' lui il grande obiettivo della dirigenza per ...non vuole mettere più di 4 - 4,5 milioni Il Bayern Monaco al momento è abbastanza scoperto in porta: Neuer è infortunato da gennaio e sta valutando ogni ipotesi, compresa quella ...