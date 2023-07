Sommer | il Bayern Monaco cerca un suo sostituto Un’ipotesi – Sky

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Per Yannmanca veramente poco alla chiusura, ma non dipende più dall’Inter. Ildeve trovare un suo, l’ipotesi secondo Sky Sport. CHANCE – David de Gea è svincolato dopo la conclusione del proprio contratto con il Manchester United. Lo spagnolo è stato contattato dall’Inter, ma non soddisfatto dalla proposta d’ingaggio. I nerazzurri hanno virato su Yann, arrivando quasi alla buona riuscita della trattativa. Serve solamente unalper lasciar andare lo svizzero, l’ultima possibilità è rappresentata proprio da de Gea. Intanto nell’amichevole odierna dei bavaresi con il Manchester City giocherà, in attesa che tutto si sblocchi. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...

L'Inter spera di chiudere in tempi brevi per l'arrivo di YanndalMonaco. Tutti i dettagli in merito Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'Inter starebbe aspettando il via libera dalMonaco per ...Yann© LaPresse - Calciomercato.itChe l'affare con ilMonaco resti lontano dalla conclusione lo testimonia il fatto che l'estremo difensore è stato schierato titolare nell'amichevole in ...Inter, si continua a lavorare per- Nella giornata odierna, con ogni probabilità, l' Inter farà un nuovo tentativo per Yann, portiere svizzero delMonaco e profilo designato da tempo dai nerazzurri per raccogliere la pesante eredità lasciata da Andrè Onana . Come riportato da ' La Gazzetta Dello Sport ', ...

Sommer dal 1' in amichevole: messaggio all'Inter. Intanto il Bayern ha un nome nuovo per sostituirlo La Gazzetta dello Sport

Sono ore calde in casa Inter per il mercato. La priorità della dirigenza nerazzurra è di cercare di chiudere il prima possibile per un portiere, in tempo per le amichevoli contro Al-Nassr e Paris Sain ...Allarme intorno al futuro di Szczesny per il calciomercato della Juventus: Giuntoli studia due soluzioni per sostituire il polacco ...