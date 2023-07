Sommer | all’Inter il possibile trasferimento

Leggi su puntomagazine

I nerazzurri ci provano. Il Bayern ci pensa prima di trattare per svincolato De Gea . Oggi Yannpotrebbe chiudere la trattativa per l'Inter anche perché il Bayern Monaco sta cercando di trattare con lo svincolato De Gea per sostituirlo. Però Thomas Tuchel, non lo cederà così facilmente e dimostra fidarsi ancora di lui. L'Inter vorrebbe prenderlo non solo per la carenza dei portieri ma anche per la sue esperienza. Per la partita contro il Manchester City, Tuchel lo ha schierato da titolare per 46 minuti poi dopo sostituito, l'amichevole contro il City si è giocata in Giappone, la partita è finita con la sconfitta del Bayern per 2-1. Il club tedesco deve solo dar il via libera al portiere per confermare l'acquisto dell'Inter, anche perché nel suo contratto con il Bayern aveva una clausola di 6 milioni di euro.