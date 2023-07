Per chi Per gli innamorati Ti ricordi quando ti ho detto che se piace a me è quello ... Successivo Fiction & Soap Un posto alanticipazioni 26 luglio 2023 Martina Pedretti - 25 ...abbagliante: " Stasera sarò come il carbone " dico ad una mia amica. Non sapevo che non sarei ... Sul marciapiede mi scontro con tre teste rasate, borchie, piercing ,, neri che di più non ...... specialmente in presenza di criticità come cicatrici , nei e. In linea generale, la ... Possono essere usati per proteggere le labbra dale si rivelano molto efficaci anche se applicati ...

Sole e tatuaggi in estate: tutti gli accorgimenti dell’esperto Today.it

Se proteggere la pelle dal sole è obbligatorio, se si hanno tatuaggi diventa tassativo per evitare che sbiadiscano e perdano definizione dato che l'esposizione ai raggi UV può degradare l'inchiostro.D’estate tutti i tatuati non vedono l’ora di scoprirsi per mostrare i disegni che decorano il loro corpo, ma al mare bisogna fare molta attenzione ai tatuaggi e prendersi cura della pelle. Il mare e ...