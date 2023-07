Softball | Mondiali 2023 | Italia-Canada non si giocherà | nordamericane e Giappone alla fase finale con le azzurre

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il programma dell’ultima giornata deidibiennali in quel di Castions di Strada finisce in anticipo. Il maltempo, infatti, dopo i tanti rinvii consiglia una chiusura anticipata, il che non cambia in alcun modo le carte in tavola per. Ma andiamo con ordine. Dopo la fine di-Filippine, vinta col brivido dalle, si inizia per le 19:30 con, la partita che vale il primo pass per ladel 2024. Solo che piove, e poi ripiove, durante le primissime fasi. Si ricomincia poco prima delle 21:00, ma a quel punto diventa chiaro che si potrebbe fare notte con la perdente destinata potenzialmente a scendere in campo a stretto giro di ...