...la sanità pubblica e riforme che recuperino lo spirito originario della legge 833/1978... Unadi supporto al cittadino per l'accesso ai servizi sanitari e sociosanitari della ...... dunque, e stato possibile ricostruire i legami tra i diversi indagati, nonche i caratteri specifici del vincolo associativo, ovvero in particolare la predisposizione di un'stabile ...La Polizia ha arrestato quattro persone per associazione per delinquere finalizzata al conseguimento illecito della patente di guida di categoria "B" . Avevano costituito unacriminale con lo scopo di "aiutare" i numerosi cittadini egiziani che, non conoscendo la lingua italiana e le norme del Codice della Strada, non avrebbero mai superato gli esami per ...

Smantellata l'organizzazione che vendeva organi su Facebook Today.it

GIACARTA - Un traffico illegale di organi è stato scoperto in Indonesia, Paese dove è legale la donazione a parenti e amici ma non la compravendita, che avveniva quasi allo scoperto, tramite un gruppo ...In Indonesia è stato scoperto un traffico illegale di organi.