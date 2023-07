SKY – Napoli a caccia dell’erede di Kim | tre nomi in lizza Per il dopo Ndombele spunta Coulibaly

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ilè al lavoro sul mercato per individuare il sostituto di Kim Min-Jae e l’erede di: ecco icaldi secondo Sky Sport. Calciomercato. Il calciomercato delentra nel vivo, con la dirigenza azzurra impegnata a scandagliare il mercato per individuare i sostituti di Kim Min-Jae e. Il coreano si è accasato al Bayern Monaco, mentre il francese è rientrato al Tottenham per fine prestito. Serve quindi mettere a punto gli innesti giusti per completare la rosa a disposizione di mister Rudi Garcia. Stando a quanto riferito da Luca Marchetti di Sky Sport ai microfoni di Radio Marte, per ilKim icaldi sono tre: “Sutalo, Danso e Kilman, più defilato Le Normand“. L’esperto di mercato spiega che i sondaggi sono ...

L'amministratore delegato della Lega, De Siervo, ha anticipato la possibilità di un'esclusione didal pacchetto dei diritti televisivi della Serie A, con tutti gli incontri che sarebbero ...MARTEDÌ 1° AGOSTO 2023 ore 12:30 INTER vs PSG direttaSport Calcio (202),Sport (251) e in streaming su NOW ore 18:00vs GIRONA [esclusiva] direttaSport 251 (solo in pay per view ...... dove vedere le partite La Società Sportiva Calciocomunica che tutte e quattro le gare saranno trasmesse sulla piattaforma satellitare diin modalità Pay per View, il costo di ogni gara ...Mancano solo le firme e l'annuncio ufficiale: in queste ore scambio di documenti in corso col Boca Juniors.Per il ruolo di centrale, De Laurentiis dovrà decidere se puntare su un calciatore affermato o tentare l'ennesima scommessa.