Sistema Pathfinder | gli innovativi droni italiani per i soccorsi in emergenza

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Viene testato per la prima volta ilin due aree complesse: l'isola di Stromboli e la Riserva Naturale degli Astroni nei Campi Flegrei a Napoli. La scelta di queste località è ...

Viene testato per la prima volta ilin due aree complesse: l'isola di Stromboli e la Riserva Naturale degli Astroni nei Campi Flegrei a Napoli. La scelta di queste località è finalizzata a sperimentare missioni di ...Prova inaugurale delsull' isola di Stromboli e nella Riserva Naturale degli Astroni , in un cratere vulcanico dei Campi Flegrei a Napoli. Le aree sono state scelte in base alla loro natura complessa ...... nonché veicoli subacquei ove richiesto' ha aggiunto inoltre sottolineando che 'con il supporto del programma NAVISP, la prova inaugurale delsi è svolta nel Mar Tirreno italiano ...

Pathfinder, il sistema innovativo di droni tutto italiano Global Science

Pathfinder è un innovativo sistema di droni, interamente di origine italiana, sviluppato a partire dal 2021 grazie alla collaborazione del Centro di Protezione Civile dell’Università di Firenze e dell ...La sperimentazione realizzata nei crateri di Stromboli e degli Astroni, usata la tecnologia PNT basata sulla navigazione satellitare e combinata con ...