Siria | cure negate a centinaia di malati di cancro | proteste al confine con la Turchia Cosa sta succedendo

(Di mercoledì 26 luglio 2023)didistanno morendo senzanel Nord-Ovest della. Così i pazienti oncologici si sono riuniti e hanno protestato per cinque giorni consecutivi, a seguito dei quali oggi 26 luglio laha concordato un accesso scaglionato delle persone malate che avverrà nel corso dei prossimi due mesi. Secondo quanto riferisce l’organizzazione indipendente Still I Rise, sono 91 bambini, 235 uomini e 282 donne a non avere accesso ad alcun trattamento nel Nord Ovest della. La situazione è precipitata con i terremoti che hanno interessato la regione in questi mesi. Prima del terremoto, infatti, Ankara consentiva l’ingresso ad alcune persone per essere curate nei suoi ospedali, ma dopo il 6 febbraio ioncologici non ...

Centinaia di malati di cancro stanno morendo senzanel Nord - Ovest della. Così i pazienti oncologici si sono riuniti e hanno protestato per cinque giorni consecutivi, a seguito dei quali oggi 26 luglio la Turchia ha concordato un accesso ...Ma almeno 500 persone ogni mese ricevono assistenza per lemediche, che con gli stipendi locali non sarebbero in grado di permettersi.

