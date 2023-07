Sinéad O’Connor muore a 56 anni! Un anno fa | il suicidio del figlio 17enne

20.38 Musica, addio a SineadLutto nel mondo della musica. E' morta a 56 anni la cantante irlandese Sinead. Lo riporta l'Irish Times. La cantante era diventata celebre nel 1990 grazie al successo del suo singolo ...Nata a Dublino l'8 dicembre 1969,Marie Bernadette" questo il nome completo dell'artista " ha pubblicato dieci album, mentre la sua canzone Nothing Compares 2 U è stata nominata il ..., la cantante irlandese, ci ha lasciato a 56 anni. Nata a Dublino, ha realizzato 10 album in studio. Il singolo 'Nothing Compares 2 U' è stato insignito del titolo di numero uno al ...

Sinead O’Connor è morta a 56 anni Corriere della Sera