L'unica a dirgli no fu Sinéad O'. Mentre Daryl era in bagno, lui le passò carta e penna per scrivere il numero di telefono. Lei sorrise e spezzò la penna. Jackie se ne andò prima di poter ...NOTHING COMPARES Da ottobre 2023 su Sky Documentaries e in streaming su NOW La storia dell'ascesa alla fama mondiale di Sinéad O'e di come successivamente la sua personalità iconoclasta l'...Donna Summer , documentario firmato HBO dedicato all'iconica cantante; Nothing Compares , sulla vita di Sinéad O'; Fuorilegge. Veneto a mano armata e il film co - prodotto da Cinecittà Amate ...

Sinead O'Connor è morta, l'acclamata cantante irlandese aveva 56 anni ilmessaggero.it

Last year, her life was touched by tragedy when her other son Shane O'Connor passed away at the age of 17. Ms O'Connor described him as the "very light of my life" and said she hoped he was now at ...Sinéad O'Connor has died aged 56, it's been reported.