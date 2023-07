L'unica a dirgli no fu Sinéad O'. Mentre Daryl era in bagno, lui le passò carta e penna per scrivere il numero di telefono. Lei sorrise e spezzò la penna. Jackie se ne andò prima di poter ...NOTHING COMPARES Da ottobre 2023 su Sky Documentaries e in streaming su NOW La storia dell'ascesa alla fama mondiale di Sinéad O'e di come successivamente la sua personalità iconoclasta l'...Donna Summer , documentario firmato HBO dedicato all'iconica cantante; Nothing Compares , sulla vita di Sinéad O'; Fuorilegge. Veneto a mano armata e il film co - prodotto da Cinecittà Amate ...

Sinead O'Connor è morta, l'acclamata cantante irlandese aveva 56 anni ilmessaggero.it

Irish singer Sinéad O’Connor has died at the age of 56, according to the Irish Times. The acclaimed Dublin performer released 10 studio albums during her career. Her single Nothing Compares 2 U was ...L’artista di Dublino è morta a 56 anni. Lo scorso anno aveva perso il figlio Shane all’età di 17 anni. In aggiornamento... Attiva gli aggiornamenti per ricevere una email ogni volta che pubblichiamo ...