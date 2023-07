 Sinead O’Connor | è morta la cantautrice islandese | aveva 56 anni

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Si è spenta a 56la cantanteSineaddopo un lungo periodo di depressione e problemi legati alla salute mentale. A riportare la notizia è l’Irish Times, senza precisare per il momento i dettagli circa la scomparsa dell’artista di Dublino.laSineada 56lairlandese Sinead. A riferirlo è l’Irish Times, senza però entrare in dettaglio sulle cause del decesso dell’artista. Una notizia che giunge a un anno dalla scomparsa del figlio Shane di 17, morto suicida nel 2022. Il ragazzo era fuggito da un centro psichiatrico dove era stato ricoverato dopo aver manifestato tendenze ...

È morta a 56 anni Sinéad. L'artista irlandese è stata l'icona di una generazione, tra i suoi lavori più acclamati I Do Not Want What I Haven't Got, al suo interno anche la celebre Nothing Compares 2 U . Alcuni ...La musicista irlandese è morta il 26 luglio 2023 all'età di 56 anni. Era nata a Dublino nel 1966 ed era diventata celebre a fine anni '80. La sua versione della canzone scritta da Prince è stata un ...Nella sua carriera, Sinéad( scomparsa il 26 luglio 2023 , all'età di 56 anni) ha pubblicato dieci album in studio. La sua canzone più famosa, Nothing Compares 2 U , è annoverata da Billboard tra le 100 migliori ...