Sinead O' Connor è morta | la cantante irlandese celebre per Nothing Compares 2 U aveva 56 anni

La cantanteO'è morta all'età di 56 anni. Lo riporta il New York Post citando alcune fonti. seguono aggiornamenti ...Secondo quanto riporta l'Irish Times la cantante irlandeseO'è morta all'età di 56 anni. La musicista lascia tre figli. L'anno scorso aveva perso il figlio Shane di 17 anni. Nel suo ultimo messaggio pubblicato sui social media,aveva ...L'unica a dirgli no fu Sinéad O'. Mentre Daryl era in bagno, lui le passò carta e penna per scrivere il numero di telefono. Lei sorrise e spezzò la penna. Jackie se ne andò prima di poter ...

È morta Sinead O'Connor, la leggenda della musica aveva 56 anni Music Fanpage

La cantante Sinead O'Connor è morta all’età di 56 anni. Lo riporta il New York Post citando alcune fonti. La celebre cantante e musicista è morta dopo lunghi anni di depressione e di pesanti problemi ...Sinéad O’Connor, the world-renowned Irish singer, has died at the age of 56, the Irish Times reported on Wednesday. Read more at The Daily Beast. Get the Daily Beast's biggest scoops and scandals ...