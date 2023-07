Sinead O’Connor è morta | aveva 56 anni

(Di mercoledì 26 luglio 2023). La cantante irlandese56ed èdopo una lunga battaglia contro i suoi problemi mentali, anche se non sono chiare le dinamiche. Nel corso della sua carriera ha pubblicato dieci album, ma la maggior parte delle persone la conosce grazie al brano Nothing Compares 2 U, singolo hit del 1990. Lanel 2018 si è convertita all’Islam adottando il nome di Shuhada’ Davitt, mentre lo scorso anno ha dovuto affrontare il suicidio del figlio Shane. L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dalla televisione irlandese, la RTÉ, che ha diffuso un comunicato della famiglia: “È con grande tristezza che annunciamo la morte della nostra amata Sinéad. La famiglia e gli amici sono devastati e chiedono il rispetto della privacy in questo ...

ROMA - La cantante irlandese Sinéadè morta all'età di 56 anni. La notizia è riportata dal quotidiano Irish Times. Nata a Dublino l'8 dicembre del 1966, ha pubblicato 10 album in studio, e il suo successo maggiore rimane legato ...E' morta, la talentuosa cantante irlandese si è spenta oggi all'età di 56 anni. La notizia è riportata dall'Irish Times e ha travolto i fan dell'interprete di Nothing Compares 2 U , che nel ...Siamo a ottobre del 1992.è per tutti "quella di Nothing Compares to You". La canzone, scritta da Prince per uno dei suoi tanti progetti paralleli era caduta nel dimenticatoio prima che questa giovane irlandese ...