Simona Tabasco lascia Doc

(Di mercoledì 26 luglio 2023)È un momento d’oro quello che sta vivendo l’attrice napoletana: dopo aver partecipato a serie di successo sulla tv nostrana, ha timidamente varcato la soglia di Hollywood che l’ha accolta a braccia aperte tanto che adesso la giovane attrice è ben intenzionata a raggiungere presto l’ingresso principale, quello riservato agli ospiti d’onore. Esordiente in Fuoriclasse, si è fatta strada interpretando ruoli diversissimi in È arrivata la felicità e I bastardi di Pizzofalcone, ma il vero trampolino di lancio è stato Doc – Nelle tue mani, la serie medical campione d’ascolti che ha raggiunto una vasta distribuzione internazionale. È stato proprio il medical drama a garantirle, insieme alla collega di set Beatrice Grannò, l’accesso alla seconda stagione di The White Lotus, serie per cui ha ...

Simona Tabasco: «Dopo The White Lotus, ho detto addio a Doc. Sanremo Mi piacerebbe» Vanity Fair Italia

Simona Tabasco non tornerà nei panni di Elisa Russo nella terza stagione di Doc - nelle tue mani: arriva la conferma dell'attrice ...L'attrice di Giulia rivela: "In Doc 3 lei e Damiano si rincorreranno" Doc-Nelle tue mani 3 andrà in onda agli inizi del 2024. Già stanno trapelando le ...