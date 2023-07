Signora Volpe stasera su Canale 5 | trama e cast di Segreti e sacrifici | la seconda puntata

(Di mercoledì 26 luglio 2023)su5 in prima serata torna, la miniserie britannica ambientata in Italia con protagonista Emilia Fox:della, mercoledì 26 luglio, su5 alle 21:25 torna, la miniserie inglese ambientata nella campagna umbra in onda per la prima volta in chiaro nel nostro Paese dopo il passaggio su Sky Investigation. Con protagonista Emilia Fox, la serie (che conta in totale tre puntate da 90 minuti) è prodotta da Acorn TV, con il supporto di Cattleya. Anticipazioni di mercoledì 26 luglio2,e ...

Stasera , mercoledì 26 luglio , su Canale 5 alle 21:25 torna, la miniserie inglese ambientata nella campagna umbra in onda per la prima volta in chiaro nel nostro Paese dopo il passaggio su Sky Investigation. Con protagonista Emilia Fox, la serie ...Appuntamento con il giallo su Canale5 anche stasera , mercoledì 26 luglio 2023 . Va in onda infatti la seconda puntata de La, la miniserie TV inglese , con protagonista Emilia Fox e girata quasi interamente in Italia . La serie va in onda alle ore 21.35 e ci farà compagnia per tre puntate . Scopriamo insieme ...IT 20:40 - PAPERISSIMA SPRINT 21:20 - RIASSUNTO -Italia 1 18:10 - BACKSTAGE RADIO NORBA CORNETTO BATTITI LIVE 18:21 - STUDIO APERTO LIVE 18:29 - METEO 18:30 - STUDIO APERTO 18:59 - ...

La Signora Volpe, Anticipazioni: Stasera la seconda puntata della nuova miniserie in onda su Canale5 ComingSoon.it

Stasera su Canale 5 in prima serata torna Signora Volpe, la miniserie britannica ambientata in Italia con protagonista Emilia Fox: trama e cast della seconda puntata, Segreti e sacrifici.Appuntamento stasera su Canale5 con la seconda puntata de La Signora Volpe, la fiction dalle tinte di giallo con protagonista Silvia Fox, una donna sulla quarantina dalla vita apparentemente normale m ...