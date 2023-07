Signora Volpe | le anticipazioni della terza e ultima puntata

Credits photo: @Mediaset Proseguesu Canale5 : stasera, 26 luglio , va in onda la seconda puntata . Tre puntate da 90 minuti che seguono la storia di Sylvia Fox (interpretata da Emilia Fox ), un' ex spia che ora ...Comincia così la seconda puntata di, la miniserie inglese ambientata nella campagna umbra, interpretata da Emilia Fox e da Giovanni Cirfiera , che ha lasciato il lavoro nella moda (è ...Stasera , mercoledì 26 luglio , su Canale 5 alle 21:25 torna, la miniserie inglese ambientata nella campagna umbra in onda per la prima volta in chiaro nel nostro Paese dopo il passaggio su Sky Investigation. Con protagonista Emilia Fox, la serie ...

La Signora Volpe, Anticipazioni: Stasera la seconda puntata della nuova miniserie in onda su Canale5 ComingSoon.it

Quando finisce Signora Volpe in onda su Canale 5 Scopri qui i dettagli sul gran finale della miniserie giallo-rosa con Emilia Fox!Anticipazioni della terza e ultima puntata di mercoledì 2 agosto: l'ex marito di Sylvia Fox le chiede aiuto Sta andando in onda proprio in queste ore la ...