Signora Volpe | le anticipazioni della seconda puntata

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Sylvia è arrivata in Umbria convinta di voler cambiare vita: l'agente dei servizi segreti inglesi pensa di mettere in pausa il lavoro ma presto capisce di non essere fatta per una vita tranquilla e si trova coinvolta in nuovi misteri. A cominciare da uno strano ritrovamento che innesca un altro mistero. Comincia così ladi, la miniserie inglese ambientata nella campagna umbra, interpretata da Emilia Fox e da Giovanni Cirfiera, che ha lasciato il lavoro nella moda (è stato anche all'ufficio Marketing Armani) per inseguire il suo sogno di diventare attore, fino a diventare uno dei protagonisti di The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story . Ecco cos'accadrà nel penultimo episodiofiction in onda mercoledì 26 luglio....