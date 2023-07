Sicilia | emergenza incendi | tre morti nel Palermitano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) PALERMO – Labrucia, complici le altissime temperature di questi giorni e il vento di scirocco che alimenta gliscoppiati a partire dalla tarda serata di ieri sera e poi nella giornata di oggi. I roghi sono decine, le situazioni più gravi sono quelle di Palermo (dove iaccertati sono tre), tra la città e le zone di Sferracavallo, Mondello, Capo Gallo, Monreale e S. Martino delle Scale.anche a Messina e a San Vito Lo Capo. “Le fiamme – ricostruiscono i vigili del fuoco in un report odierno – hanno interessato l’area tra Cinisi e Terrasini, sia nella parte alta della montagna che in zone più basse antropizzate. Analoga situazione era presente in città in località Inserra dove le fiamme hanno interessato delle abitazioni così come nella località di Capo Gallo. Altri fronti interessati sono: ...

