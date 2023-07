Sicilia assediata dagli incendi | tre morti a Palermo Catania da quattro giorni senz’acqua e luce

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Altrinei roghi che nelle scorse ore hanno avvolto le colline attorno. I corpi di due persone sono stati trovati carbonizzati in un’abitazione a Cinisi, nei pressi dell’aeroporto Falcone Borsellino, chiuso per alcune ore a causa delle fiamme. Le due vittime, un uomo e una donna, avevano una settantina di anni. Neglidovuti al caldo torrido degli ultimiha perso la vita anche una donna di 88 anni, deceduta a San Martino delle Scale () perché il fuoco ha impedito ai soccorritori di raggiungerla. Un’altra vittima deglial Sud è stata rinvenuta nei pressi di Reggio Calabria, nella zona di Cardeto, dove un 98enne disabile è morto nella sua abitazione raggiunta dalle fiamme. Ieri nella sola Calabria si contavano 80attivi ...

Vediamo insieme i principali fatti di oggi, 26 Luglio 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani in edicola. • Palermodalle fiamme. Tre morti carbonizzati, 2 mila sfollati. Chiuso l'aeroporto. Interi edifici sono rimasti senza energia elettrica. In molti quartieri manca l'acqua. Vigili del fuoco, forestali, ...Ci volevano le fiamme, altro che il Covid, per separare ladal resto d'Italia. Poi l'... ma nel frattempo, adesso, l'emergenza sono le autostrade tagliate dalle fiamme, e Palermo, e ...La cittàdai roghi. Situazione critica nella regione, Schifani: "Chiederemo lo stato d'emergenza" Gli incendi assediano Palermo e devastano la. La popolazione viene invitata a rimanere in ...

Altri morti nei roghi che nelle scorse ore hanno avvolto le colline attorno Palermo. I corpi di due persone sono stati trovati carbonizzati in un’abitazione a Cinisi, nei pressi dell’aeroporto Falcone ...Massima allerta in Sicilia da Palermo a Catania, fino a Taormina. L'isola è assediata da roghi, alimentati da temperature record. Due settantenni sono stati trovati carbonizzati in un'abitazione avvol ...