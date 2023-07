Si finge nipote e porta via 17 800 euro e monili | arrestato

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSpacciandosi per il, aveva convinto un’anziana a farsi consegnare 17.800in contanti e alcuni oggetti in oro. Era il 15 maggio scorso e i fatti si erano consumati a Sorrento. Oggi la svolta, con i carabinieri della compagnia sorrentina che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia ai domiciliari con l’ausilio del braccialetto elettronico nei confronti di un ragazzo di 19 anni di Casalnuovo di Napoli: il giovane è accusato di truffa, aggravata dall’età avanzata della vittima. Le indagini, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, hanno permesso di accertare come il ragazzo, in concorso con un minorenne e con almeno un’altra persona al momento non identificata, avrebbe truffato una donna di 89 anni, la quale era stata contattata telefonicamente da uno sconosciuto, che si era presentato come il ...

