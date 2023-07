Shock anafilattico dopo la puntura d’insetto | salvato da un agente della polizia locale

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Treviglio. Un gesto d’attenzione fondamentale, che hala vita a un uomo: è quello avuto da uno dei motociclistidi Treviglio che nel pomeriggio di martedì 25 luglio, lungo viale Ortigara, ha notato la richiesta d’aiuto del conducente di un mezzo pesante. L’uomo, descrivendo un malessere generale in evidente peggioramento, lo ha avvertito di esser stato appena punto da un insetto: l’, posizionato il mezzo pesante in sicurezza, ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi, tranquillizzando nel contempo il malcapitato. Sul posto sono giunti in pochi minuti ambulanza ed automedica che,le valutazioni del caso, hanno somministrato la terapia adeguata a contrastare lo. L’uomo trasportato poi ...

Una puntura di insetto lo aveva mandato in: momenti di agitazione per un camionista 32enne che ieri (martedì 26 luglio), a Treviglio, in viale Ortigara ha iniziato ad accusare gravi sintomi. Ha così richiamato l'attenzione ...

Momenti di apprensione nella mattinata di lunedì 24 luglio a Serra de' Conti, dove un operaio è stato trasportato d'urgenza in ospedale a seguito della puntura di un insetto. L'uomo era al lavoro ...